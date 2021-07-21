События

12:44 21.07.2021

Заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, но это еще не вспышка – KSE

2 мин читать
Заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, но это еще не вспышка – KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине перестала снижаться, количество госпитализаций в сутки выросло за неделю на 3%, но говорить о вспышке пока рано, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Госпитализации и количество выявленных случаев заболевания в Украине после трех месяцев падения стабилизировались. За последнюю неделю количество госпитализаций показало рост на 3%. Это означает, что заболеваемость начинает колебаться на уровне плато. Но такого роста еще недостаточно для того, чтобы говорить о национальной вспышке", - сообщает KSE со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко.

Эксперт отмечает, что уровень занятости "ковидних коек" по Украине остается наименьшим за весь 2021 год. В частности, в настоящее время заняты 7% коек кровати с "кислородом" и 12% реанимационных коек.

По словам Ганиченко, незначительный тренд на рост заболеваемости фиксируется только в Одесской области, где увеличился уровень госпитализаций. При этом вдвое вырос уровень госпитализации в Тернопольской области, но остается в регионе остается стабильно низким, поэтому наблюдающаяся ситуация не свидетельствует еще о начале вспышки.

Вместе с тем KSE констатирует, что количество украинских регионов, которые показывают тренд на снижение заболеваемости, уменьшается, а смертность остается на низком уровне.

Вместе с тем для достижения до конца года положительного эффекта от вакцинальной кампании темпы вакцинации необходимо увеличить как минимуму втрое, считает Ганиченко.

"Процент более распространяемых вариантов вируса, темпы вакцинации, продолжительность иммунитета и карантин остаются факторами неопределенности, которые будут влиять на дальнейшие прогнозы и развитие ситуации в Украине", - поясняют в KSE.

Теги: #covid_19 #kse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:52 21.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

09:31 19.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

09:30 17.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

14:54 15.07.2021
В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих Covid-19

В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих Covid-19

09:22 15.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 188,3 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 188,3 млн

13:55 13.07.2021
Уровень смертности в Украине от COVID-19 к сентябрю 2021г может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии - KSE

Уровень смертности в Украине от COVID-19 к сентябрю 2021г может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии - KSE

09:23 12.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,8 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,8 млн

13:06 10.07.2021
В Южной Корее третий день подряд фиксируется рекордное количество выявленных случаев COVID-19

В Южной Корее третий день подряд фиксируется рекордное количество выявленных случаев COVID-19

09:34 10.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

09:20 08.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львовском аэропорту проводят эвакуацию из-за подозрительной сумки

В здании в центре Днепра произошел взрыв, полиция начала расследование

Мониторинг состояния воздуха вблизи "Ривнеазота" осуществляется в круглосуточном режиме, угроз не обнаружено – ГСЧС

За минувшие сутки российские наемники 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий

В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 577 человек, 13 летальных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди

В Украине за сутки утонули 20 человек, в том числе двое детей – ГСЧС

Во Львовском аэропорту проводят эвакуацию из-за подозрительной сумки

Северо-Крымский канал несет убытки из-за обильных дождей

В здании в центре Днепра произошел взрыв, полиция начала расследование

Все шесть секций вантового моста в Запорожье будут смонтированы к концу июля – "Укравтодор"

В Кировоградской области из-за непогоды без электричества осталось более 150 населенных пунктов

Мониторинг состояния воздуха вблизи "Ривнеазота" осуществляется в круглосуточном режиме, угроз не обнаружено – ГСЧС

В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА