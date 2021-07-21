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10:09 21.07.2021

Все шесть секций вантового моста в Запорожье будут смонтированы к концу июля – "Укравтодор"

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Все шесть секций вантового моста в Запорожье будут смонтированы к концу июля – "Укравтодор"

Монтаж шести секций вантового моста в Запорожье планируется завершить до конца июля, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Согласно сообщению, в настоящее время идет монтаж четвертой секции вантового моста от пилона в сторону острова Хортица.

"Вес этой конструкции - 720 тонн, а вместе с вспомогательными конструкциями она достигает 790 тонн. Монтаж выполняется с помощью плавкрана LK-800", - уточняет "Укравтодор".

После того как все металлические блоки будущего моста будут установлены и смонтированы, мостостроители начнут испытания вант. Высота пилонов искусственного сооружения достигает 166 м, указано в сообщении.

Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км, включает шесть транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений. В том числе ансамбль имеет два внеклассовых моста (балочный и вантовый) с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Движение по балочному мосту открыто в декабре 2020 года.

Как ранее заявлял заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко, работы на первом проезде вантового моста планируется завершить уже к 30-й годовщине независимости Украины.

Теги: #большое_строительство #укравтодор #мост #запорожье
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