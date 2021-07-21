События

04:38 21.07.2021

Минздрав Турции призвал граждан к бдительности во время Курбан-байрама на фоне роста заражений COVID-19

1 мин читать
Минздрав Турции призвал граждан к бдительности во время Курбан-байрама на фоне роста заражений COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан не забывать сохранять социальную дистанцию в период празднования Курбан-байрама, поскольку число случаев заражения COVID-19 в стране растет, сообщает во вторник турецкая газета "Хюрриет".

"Не относитесь к ограничениям легкомысленно на радостях от праздника. Держитесь подальше от многолюдных мест. Не будьте беззаботными", - сказал Коджа.

По словам министра, число жителей Турции, которые получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, перешло отметку в 39 млн благодаря активной кампании правительства по вакцинации, которая началась в январе.

Коджа также сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано свыше 7,6 тыс. случаев заражения COVID-19 и 50 смертей среди тех, у кого ранее выявили коронавирус. Кроме того, по его словам, число ежедневно выявляемых случаев коронавируса за неделю возросло на 30%.

За весь период пандемии в Турции было зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 50 тыс. смертей от заболевания.

Теги: #коронавирус #турция #ситуация #призыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 20.07.2021
Великобритания зафиксировала самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19

Великобритания зафиксировала самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19

17:40 20.07.2021
Использование 15 доз из мультидозового флакона ковидной вакцины Moderna позволит получить почти 143 тыс. дополнительных доз - Минздрав

Использование 15 доз из мультидозового флакона ковидной вакцины Moderna позволит получить почти 143 тыс. дополнительных доз - Минздрав

11:21 20.07.2021
Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

10:28 20.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

09:37 20.07.2021
Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

09:08 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

09:05 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

08:21 20.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

06:49 20.07.2021
В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

01:37 20.07.2021
В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазот" в пять раз ниже опасного уровня – ГСЧС

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

На "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал – МВД

"Ривнеазот" устранил последствия выброса нитрозных газов, жертв и пострадавших нет

На "Ривнеазоте" произошел взрыв - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Германия могут объявить о достигнутом соглашении по "Северному потоку 2" 21 июля

После аварии на "Ривнеазоте" уровень загрязнения воздуха в Ровно остается в норме – Минздрав

Регулятор ЕС приступил к экспертизе французской вакцины Vidprevtyn от COVID-19

После замеров воздуха в Ровно и окружающих селах превышений предельно допустимой концентрации диоксида азота не обнаружено – глава ОГА

За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

Атмосфера в Ровно после инцидента на "Ривнеазоте" в пределах нормы – главсанврач области

Акция под МВД, приуроченная пятой годовщине убийства Шеремета, прошла спокойно

В Днепропетровской области незаконно присвоили 4,5 млн грн кредита ЕБРР на ремонт садов и школы – Офис генпрокурора

Тихановская заявляет, что ее команда обсудила в США вопрос о санкциях против Беларуси

И.о. главы МИД Армении Григорян обсудил с иностранными послами обострение на границе с Азербайджаном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА