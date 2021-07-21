Минздрав Турции призвал граждан к бдительности во время Курбан-байрама на фоне роста заражений COVID-19

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан не забывать сохранять социальную дистанцию в период празднования Курбан-байрама, поскольку число случаев заражения COVID-19 в стране растет, сообщает во вторник турецкая газета "Хюрриет".

"Не относитесь к ограничениям легкомысленно на радостях от праздника. Держитесь подальше от многолюдных мест. Не будьте беззаботными", - сказал Коджа.

По словам министра, число жителей Турции, которые получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, перешло отметку в 39 млн благодаря активной кампании правительства по вакцинации, которая началась в январе.

Коджа также сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано свыше 7,6 тыс. случаев заражения COVID-19 и 50 смертей среди тех, у кого ранее выявили коронавирус. Кроме того, по его словам, число ежедневно выявляемых случаев коронавируса за неделю возросло на 30%.

За весь период пандемии в Турции было зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 50 тыс. смертей от заболевания.