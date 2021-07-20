Тихановская заявляет, что ее команда обсудила в США вопрос о санкциях против Беларуси

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что ее команда обсудила с госдепартаментом США вопрос о санкциях против Беларуси.

"Моя команда провела подробные переговоры с командой госдепартамента по поводу санкций, а также - о помощи для Беларуси ", - сказала она на пресс-конференции в США.

Ранее сообщалось, что Тихановская, находящаяся в США, провела встречи, в частности, с руководителями госдепа, с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным белорусскими властями результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Оппозиция не признала итоги выборов как сфальсифицированные. ЕС и США более не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Тихановская и ряд других лидеров оппозиции из-за преследований властями были вынуждены покинуть Белоруссию. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.