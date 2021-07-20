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19:22 20.07.2021

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

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Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

Власти ФРГ будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока 2".

"Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году", - пишет агентство.

Кроме того, в проекте говорится, что ФРГ назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач предоставят фонд в размере $70 млн.

Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель - собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.

Теги: #газ #украина #транзит #фрг
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