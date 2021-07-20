События

19:02 20.07.2021

Монастырский о деле об убийстве Шеремета: выводы о качестве следствия можно будет сделать только после приговора суда

2 мин читать
Монастырский о деле об убийстве Шеремета: выводы о качестве следствия можно будет сделать только после приговора суда

Оценивать качество работы и профессионализм следователей, расследующих дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, можно будет только после оглашения приговора суда, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Именно от двух судей и трех присяжных, отобранных стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализма следствия", - подчеркивается в заявлении министра, обнародованном пресс-службой МВД Украины на телеграмм-канале.

Монастырский отметил, что его позиция по делу Шеремета "искренняя и открытая" и напомнил, что уже озвучивал её с трибуны Верховной Рады.

"Поэтому родные, близкие, украинское общество - все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле", - настаивает он.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

 

Теги: #шеремет #дело #мвд #монастырский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 20.07.2021
Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

03:21 20.07.2021
Уголовное дело завели по факту массового ДТП под Севастополем

Уголовное дело завели по факту массового ДТП под Севастополем

16:50 19.07.2021
ЕБА ожидает от нового главы МВД борьбы с кражами на дорогах и нарушениями прав интеллектуальной собственности

ЕБА ожидает от нового главы МВД борьбы с кражами на дорогах и нарушениями прав интеллектуальной собственности

14:51 19.07.2021
ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

15:19 16.07.2021
Монастырский рассчитывает на сотрудничество с офицерами МВД и обещает показать эффективные результаты работы

Монастырский рассчитывает на сотрудничество с офицерами МВД и обещает показать эффективные результаты работы

15:07 16.07.2021
Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

Зеленский представил нового главу МВД Украины Монастырского

14:51 16.07.2021
МВД станет политически зависимым от Офиса Президента после отставки Авакова, - Данилюк

МВД станет политически зависимым от Офиса Президента после отставки Авакова, - Данилюк

12:24 16.07.2021
Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

12:11 16.07.2021
Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

12:05 16.07.2021
Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

На "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал – МВД

"Ривнеазот" устранил последствия выброса нитрозных газов, жертв и пострадавших нет

На "Ривнеазоте" произошел взрыв - СМИ

У Путина утверждают: выдача паспортов РФ жителям Донбасса не означает последующего включения ОРДЛО в состав России

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Черниговской области задержала причастного к стрельбе на автомойке в Луцке в 2018 году

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

На "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал – МВД

Президент Франции посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

B МИД презентовали стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

Аграрная ассоциация предложила правки для исправления дискриминационных норм "ресурсного" законопроекта

Великобритания зафиксировала самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19

В Украине впервые гражданину сообщили о подозрении в пиратстве

"Ривнеазот" устранил последствия выброса нитрозных газов, жертв и пострадавших нет

На "Ривнеазоте" произошел взрыв - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА