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17:16 20.07.2021

Эстонские, шведские и финские специалисты завершили предварительное исследование затонувшего парома Estonia

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Эстонские, шведские и финские специалисты завершили предварительное исследование затонувшего парома Estonia

Эстонский центр расследований в области безопасности, Шведский департамент расследований катастроф и Финский департамент расследований в области безопасности под руководством эстонских специалистов провели предварительное исследование остова затонувшего в 1994 году парома Estonia и морского дна вокруг него.

"Мы смогли провести большинство запланированных исследований, теперь начинается детальный анализ собранных данных на основании которого станет понятен дальнейший ход расследования. Среди прочего, следующие шаги - дигитализация чертежей и создание 3D-модели корабля, проведение ферромагнитного исследования и установка измерителя скорости течения рядом с затонувшим судном", - сообщил газете Postimees во вторник руководитель эстонского Центра расследований в области безопасности Рене Арикас (Rene Arikas).

Первоначальные данные свидетельствуют, что носовая часть и корма затонувшего корабля расположены в мягкой глине, а центральная часть корабля лежит на более твердой морене.

По словам Арикаса, все дни исследования осложнял неизвестный сигнал, происхождение которого до сих пор не установили. Несмотря на все препятствия, с помощью 3D-сканера и подводного робота удалось установить, что на правом борту корабля есть проникающее повреждение, которое было показано в норвежском фильме 2020 года. Его размер составляет 4 на 22 метра, но точный масштаб определить невозможно, так как деформация частично уходит под судно. Повреждена как внешняя обшивка, так и внутренние конструкции.

После исследования морского дна выяснилось, что судно по большей части опирается на мягкий слой глины, но в непосредственной близости от него имеется гранитное обнажение. Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, могло ли оно стать причиной возникновения повреждений в корпусе парома.

Кроме того, специалисты установили, что петли носовой аппарели сломаны, сама она полностью оторвана, доступ к автомобильной палубе открыт. Что спровоцировало отделение носовой аппарели, будет выясняться в ходе основательного анализа.

В корпусе также были обнаружены деформации и трещины. Так, повреждения кормы могут указывать на то, что при потоплении кормовая часть судна первой коснулась морского дна.

Ожидается, что детальное изучений собранных материалов займет около полутора лет.

Новые исследования проводятся в связи с появлением дополнительных данных о гибели парома в показанном в конце сентября 2020 года документальном пятисерийном фильме "Estonia - находка, которая изменит все", опубликованном на стриминговой платформе Discovery. В нем, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Однако обнаружение пробоины подтверждает версию о том, что к гибели Estonia привело не только вышедшее из строя и отвалившееся запорное устройство, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, сообщила шведская газета Aftonbladet.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил. У многих вызвал недоумение поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о могильном покое погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Но все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.

Однако после показа документального фильма правительство Эстонии приняло решение начать расследование ранее не задокументированных фактов и предложило принять в нем участие Швецию и Финляндию.

Теги: #паром #estonia #катастрофа
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