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14:56 20.07.2021

Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям иметь до трех детей - СМИ

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Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям иметь до трех детей - СМИ

Власти КНР дали разрешение семьям иметь до трех детей в рамках улучшения демографической политики, направленной на обеспечение долговременного и сбалансированного роста населения страны, сообщило издание China Daily во вторник.

Решение было принято еще 26 июня ЦК Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР.

При этом предусмотрен ряд мер, который должен стимулировать рост рождаемости в Китае, отмечает China Daily.

В июне газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что власти Китая обсуждают план по дальнейшему ослаблению ограничений, касающихся рождаемости, а затем - по полной их отмене к 2025 году.

Отмечалось, что подобные меры, по мнению их сторонников, должны помочь ускорить рост экономики страны и увеличить численность населения, особенно в северо-восточных провинциях.

Газета тогда напоминала, что в мае председатель КНР Си Цзиньпин, по сообщению официальных китайских СМИ, заявил руководителям Компартии Китая, что считает старение населения угрозой национальной безопасности Китая. Он призвал заняться поиском решения этой проблемы.

Обеспокоенность в Китае вызвана тем, что трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами, а доля пожилого населения, наоборот, растет, что приводит к нагрузке на экономику и общество в целом.

Долгое время китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". Оно было принято в 1979 году и действовало в отношении большинства семей страны, за исключением представителей отдельных этнических групп и регионов. В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.

Теги: #демография #китай
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