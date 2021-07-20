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12:57 20.07.2021

В Киеве задержана женщина, которая ограбила отделение Укрсиббанка и бросила "коктейль Молотова" – полиция

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В Киеве задержана женщина, которая ограбила отделение Укрсиббанка и бросила "коктейль Молотова" – полиция

Полиция столицы задержала женщину, которая во вторник ограбила отделение Укрсиббанка в Оболонском районе Киева, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

"Женщина, которая зашла в отделение банка по ул. Автозаводской, бросила "коктейль Молотова" и отобрала под угрозой пистолета деньги, задержана", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как уточнили агентству в столичном главке полиции, задержанная женщина – 1991 года рождения, не киевлянка, проживает в столице. По информации полиции, предмет, похожий на пистолет, который был изъят у женщины, отправлен на экспертизу.

Сумма средств, которую сотрудники банка под угрозой отдали женщине, сейчас устанавливается, также выясняются мотивы совершения женщиной преступления.

Позже отдел коммуникации полиции Киева рассказал, что женщина зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом потребовала деньги, работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали сотрудники полиции. Также была введена специальная полицейская операция.

"На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу", - сказано в сообщении на сайте полиции.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #киев #ограбление #полиция #задержание
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