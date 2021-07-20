Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

Киевский апелляционный суд перенос на 30 июля слушание апелляции народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука на решение суда о круглосуточном домашнем аресте для ознакомления с материалами жалобы, Медведчук надеется, что судьи изучат и учтут позицию защиты.

"Суд получил материалы, как сказал председательствующий коллегии, только сейчас (…) Безусловно, их надо изучить, и я заинтересован в том, чтобы материалы были изучены, потому что в них есть не только необоснованные, бесперспективные аргументы обвинения (…) там есть и аргументы защиты (…) которые подтверждают абсурдность тяжких обвинений, которые выдвинуты в отношении меня и моего коллеги Тараса Козака", - сказал Медведчук журналистам во вторник в Киеве.

Он добавил: "Суд взял время до 30 июля. Буде надеяться, что этого времени будет достаточно, чтобы изучить материалы дела и принять справедливое решение".

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Медведчук подал апелляцию на это решение суда.

11 мая народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.