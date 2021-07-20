События

11:22 20.07.2021

Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

2 мин читать
Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

Киевский апелляционный суд перенос на 30 июля слушание апелляции народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука на решение суда о круглосуточном домашнем аресте для ознакомления с материалами жалобы, Медведчук надеется, что судьи изучат и учтут позицию защиты.

"Суд получил материалы, как сказал председательствующий коллегии, только сейчас (…) Безусловно, их надо изучить, и я заинтересован в том, чтобы материалы были изучены, потому что в них есть не только необоснованные, бесперспективные аргументы обвинения (…) там есть и аргументы защиты (…) которые подтверждают абсурдность тяжких обвинений, которые выдвинуты в отношении меня и моего коллеги Тараса Козака", - сказал Медведчук журналистам во вторник в Киеве.

Он добавил: "Суд взял время до 30 июля. Буде надеяться, что этого времени будет достаточно, чтобы изучить материалы дела и принять справедливое решение".

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 9 июля продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Медведчук подал апелляцию на это решение суда.

11 мая народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Теги: #медведчук #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:06 20.07.2021
Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

09:33 20.07.2021
И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

И. о. временного поверенного в делах США отметил значительный прогресс в реформировании судебной системы Украины и важность целостности процесса отбора САП

15:21 16.07.2021
Экс-глава "Укрзализныци" Жмак через суд требует восстановления в должности и 17 млн грн за моральный ущерб

Экс-глава "Укрзализныци" Жмак через суд требует восстановления в должности и 17 млн грн за моральный ущерб

15:15 16.07.2021
Верховный суд призывает власть уважать независимость судей и придерживаться норм Конституции Украины

Верховный суд призывает власть уважать независимость судей и придерживаться норм Конституции Украины

14:51 16.07.2021
Данилюк: санкции против телеканалов Медведчука - единственные законные санкции

Данилюк: санкции против телеканалов Медведчука - единственные законные санкции

12:11 16.07.2021
Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

11:09 16.07.2021
В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

10:40 16.07.2021
Замглавы МВД Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко о защите чести и достоинства

Замглавы МВД Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко о защите чести и достоинства

18:40 15.07.2021
НАПК обратилось в суд с иском о прекращении контракта "Нафтогаза" с Витренко

НАПК обратилось в суд с иском о прекращении контракта "Нафтогаза" с Витренко

09:57 15.07.2021
Сертификат на владение госязыком может быть аннулирован судом – глава Нацкомиссии Демская

Сертификат на владение госязыком может быть аннулирован судом – глава Нацкомиссии Демская

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

Кулеба: у Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро"

Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы в Чехии являются едва ли не наибольшим нацменьшинством - посол

Кулеба: у Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро"

Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

С начала июля в украинских водоемах утонуло 265 человек, из них 36 детей – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

SEC прикрыла схему семьи аферистов, продвигавших инвестиции на основе рекомендаций "суперкомпьютера"

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине обесточены 75 населенных пунктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА