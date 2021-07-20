В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В течение прошедших суток, 19 июля, от коронавируса в Украине привили 81 015 человека, при этом первую дозу вакцины получили 50267 украинца, а 30748 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава во вторник.

"81 015 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 19 июля 2021. Одну дозу получили 50267 человек полностью иммунизированы - 30748 человек", – говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.

Отмечается, что в течение суток работали 583 мобильные бригады, 1394 пункта прививки и 50 центров вакцинации.

Кроме того, с начала прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививок.