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08:46 20.07.2021

В Украине обесточены 75 населенных пунктов

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 Украину накрыли ливень и грозы, вследствие этого обесточены 75 населенных пунктов в 4 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 20 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 38, Сумская - 27 Черниговская - 6 и Житомирская - 4)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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