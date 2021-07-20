В Украине обесточены 75 населенных пунктов

Украину накрыли ливень и грозы, вследствие этого обесточены 75 населенных пунктов в 4 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 20 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в 4 областях (Киевская - 38, Сумская - 27 Черниговская - 6 и Житомирская - 4)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.