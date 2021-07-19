Англия сняла почти все антикоронавирусные ограничения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан соблюдать осторожность и следить за здоровьем, поскольку в Англии теперь сняты почти все антикоронавирусные ограничения, сообщает BBC News.

"Сейчас подходящий момент, чтобы подойти к заключительному этапу снятия ограничений в Англии. Если мы не сделаем это сейчас, то вообще непонятно, когда мы будем готовы на это решиться. Но необходимо соблюдать осторожность. Нужно помнить, что коронавирус активнее в холодное время года. Кроме того, мы видим, что "индийский" штамм крайне заразен", - сказал он в видео, опубликованном в Twitter.

Как отмечает BBC News, с 19 июля отменяются все ограничения, касающиеся встреч в группах. Любое число людей может собираться, как в закрытых помещениях, так и под открытым небом. Масочный режим отменен, однако существует рекомендация носить их в закрытых помещениях.

Открываются ночные клубы, а бары и пабы могут обслуживать не только посетителей за столиками, но и тех, кто сидит за барной стойкой или просто находится в зале. Между тем, правительство планирует поощрять заведения, которые будут принимать только гостей с сертификатами вакцинации (карточка NHS Covid Pass).

Сняты все ограничения по максимальному числу людей, которых разрешается приглашать на свадьбы, похороны, для людей, посещающих концерты, театры, спортивные мероприятия.

Жителям Англии также разрешили путешествия в сильно страдающие от коронавируса страны из "красного списка", однако рекомендовано воздержаться от таких поездок. При этом путешественникам, возвращающимся из Франции в Англию, Уэльс и Шотландию, придется соблюдать десятидневный карантин.

Лицам младше 18 лет и полностью вакцинированным взрослым больше не нужно самоизолироваться после посещения стран из "желтого списка".

Ранее антикоронавирусные ограничения ослабил Уэльс. С 17 июля там можно собираться в любом количестве на открытом воздухе, до шести человек могут сидеть за одним столиком в заведениях. Организованные мероприятия в помещении могут проводиться с ограничением в тысячу сидячих мест и 200 стоячих.

Северная Ирландия планирует ослабить ограничения 26 июля.