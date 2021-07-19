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19:22 19.07.2021

Во Львовской области начались международные тактические учения "Три меча-2021"

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Во Львовской области начались международные тактические учения "Три меча-2021"

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного (Львовская обл.) в понедельник, 19 июля, начались многонациональные тактические учения "Три Мечи - 2021", сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"В учениях принимают участие аффилированные подразделения, имеющие высокие потенциальные возможности, прочные и взаимозаменяемые воинские соединения, которые при необходимости способны совместно удерживать и уничтожить потенциального противника", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

В нем отмечается, что в ходе учений, которые продлятся до 30 июля, состоится ряд уникальных тренировок направленных на отработку совместных задач по обороне территории от внешнего агрессора.

"Учения "Три Меча – 2021" начнутся с процесса планирования штабом по активному привлечению подразделений к отработке Ситуационных учебных упражнений (STX) по вопросам тактики, техники и процедур", - отмечают в Генштабе.

Там уточняют, что в учениях примут участие более 1200 военнослужащих, 200 боевых машин из 4 стран-участниц: Литовской Республики, Республики Польша, Украина и Соединенных Штатов Америки. Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Учения "Три Меча" впервые проводятся в Украине. Именно это обучение является продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной", - резюмируют в Генштабе.

 

Теги: #военные #учения #львовская_область
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