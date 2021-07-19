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18:28 19.07.2021

Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

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Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми в понедельник подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщается, Декларация Батумского саммита, одобренная главами государств Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы, подписала с целью укрепления трехстороннего сотрудничества относительно европейской интеграции и подтверждения своих обязательств сотрудничать для мирного, демократического и процветающего европейского будущего.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС", - говорится в тексте Декларации.

Согласно документу, предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам – Украине, Грузии и Молдове станет мощным стимулом для более широких реформ.

Так, страны "Ассоциированного трио" договорились продолжать сотрудничество с институтами ЕС по реализации на практике всех возможностей и потенциала, предусмотренных положениями соглашений об ассоциации и углубленной и зоны свободной торговли, предусматривающие постепенную интеграцию во внутренний рынок ЕС.

Кроме того, будет продолжаться работа над определением приоритетов для усиления политического диалога и продвижения экономической и отраслевой интеграции с ЕС, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения, а также над обеспечением лучшего применения механизмов и инструментов помощи ЕС - соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI).

В документе также отмечается стремление к сотрудничеству по цифровому переходу и циркулярной экономики и к поиску возможностей сотрудничества с инициативой "Триморье", а также стремление к сотрудничеству с ЕС в сфере общей политики безопасности и обороны (СПБО), к продолжению участия в миссиях и операциях в рамках СПБО.

Стороны выразили надежду на углубление сотрудничества с черноморскими партнерами с целью обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Страны также указали в Декларации поддержку "Восточному партнерству".

Полный текст Декларации опубликован на сайте Офиса президента.

Теги: #батуми #декларация #саммит
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