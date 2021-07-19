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18:08 19.07.2021

В украинской делегации в ТКГ ожидают от нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине содействия в установлении мира на Донбассе

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В украинской делегации в ТКГ ожидают от нового спецпредставителя ОБСЕ в Украине содействия в установлении мира на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу ожидает от новоназначенного специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена содействия в установлении мира на востоке Украины, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины и помощь в установлении мира на украинской земле", - сказал Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 19 июля Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о том, что Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена.

Он сменил швейцарского дипломата Хайди Грау, которая занимала этот пост с декабря 2019 года.

Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии. В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане.

Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Теги: #ткг #обсе
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