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14:42 19.07.2021

Последствия непогоды в Киеве ликвидируют 326 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий

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Последствия непогоды в Киеве ликвидируют 326 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий

К ликвидации последствий непогоды в Киеве привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке от "Киевавтодора" - всего 326 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевавтодор" в понедельник, к работе задействована спецтехника: гидромониторы, илососы, мотопомпы.

"Техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали стоки", - уточняется в сообщении.

В КГГА рассказали, что техника заблаговременно дежурила на Броварском проспекте возле ст.метро "Черниговская", на развязке возле ст.метро "Левобережная", на ул.Брожко, у тоннеля на ул.Телиги. Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. За 30 минут выпало 18 мм осадков: 5 мощных насосов в туннеле на ул.Телиги не справились со стихией.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул.Стеценко, Площади Героев Бреста, тоннеле на ул.Телиги, ул.Кирилловской, ул.Автозаводской, ул.Победы и др.

Теги: #киев #непогода #борьба
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