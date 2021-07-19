За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток нарушений не зафиксировано; без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сообщении.