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06:43 19.07.2021

Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

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Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

Под Кривым Рогом в Гейкивской областной психоневрологической больнице пациент убил медбрата и сбежал, в Криворожском районе введен план-перехват, сообщил телеканал "Украина 24".

"Сейчас в больнице работают следователи и оперативники. Убийство произошло около 4 утра. Медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 50-летнего коллеги, санитара, одновременно там отсутствовал 21-летний пациент, который убежал. На него сразу пало подозрение в убийстве. Предварительно известно, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. В полиции ничего об обстоятельствах убийства не говорят", – сказано в сообщении на сайте телеканала в воскресенье вечером.

По информации главврача Гейкивской психоневрологической больницы Николая Жука пациент был болен шизофренией. "Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении более двух месяцев. Состояние никогда не был стабильным, периодически ухудшалось. В 3 часа ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал, и ножкой от стула ударил его в висок", - сказал медик.

Также в информации отмечается, что подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля и отбывал условный срок.

"В прошлом году учреждение пробации, где он был на учете, подало в суд прошение, чтобы его закрыли, поскольку он не придерживался режима. Соседи жаловались на его асоциальное и агрессивное поведение, но суд отклонил просьбу, ссылаясь на тяжелое психическое состояние этого человека. В больницу он попал из-за того, что с ножом бросался на родителей. Сейчас в области объявлен план "Перехват", – сказано в сообщении.

 

Теги: #психбольница #днепропетровская #убийство
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