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17:31 18.07.2021

Каждый день работает лишь один КПВВ на Донбассе, еще один открывается дважды в неделю – штаб ООС

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Каждый день работает лишь один КПВВ на Донбассе, еще один открывается дважды в неделю – штаб ООС

Ежедневно пропускные операции на линии разграничения на Донбассе осуществляются только в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", а движение по дорожному коридору через КПВВ "Новотроицкое" российские наемники открывают только два раза в неделю, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

При этом в штабе отмечают, что по распоряжению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения открыты для пропуска ежедневно с 8.00 до 16.00. "Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", - говорится в сообщении.

В течение недели в "Станице Луганской" военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на выезд на временно оккупированную территорию 7 тыс 296 человек, а на контролируемую территорию – 5 тыс 769 человек. Через "Новотроицкое" за неделю проследовали 580 граждан и 92 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 599 граждан и 88 транспортных средств - в направлении подконтрольной территории.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины семерых граждан.

Теги: #станица_луганская #оос #кпвв
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