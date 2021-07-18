Правительственные силы Афганистана отбили у талибов еще один уезд к северу от Кабула

Уезд Сурки Парса провинции Парван, что в 70 км к северу от Кабула, полностью очищен от боевиков движения "Талибан", сообщает в воскресенье Национальное телевидение Афганистана.

Накануне пресс-центр министерства внутренних дел Афганистана сообщал о возвращении под контроль правительства уезда Шекх Али в этой провинции.

Днем ранее правительственные подразделения выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.

"Правительственные силы в ходе контртеррористической операции в пятницу один за другим освободили от боевиков движения "Талибан" два уезда на территории провинции Бамиян в центральном Афганистане", - сообщала пресс-служба главы региона.

Позже в воскресенье стало известно, что правительственные силы восстановили контроль над уездным центром Малистан провинции Газни в центральном Афганистане.

"Объединенные силы безопасности и обороны и отряды ополчения сегодня очистили уезд Малистан от террористов-талибов. Боевики покинули этот район, понеся потери", - сообщил пресс-центр министерства внутренних дел.

Отмечается, что уезд Малистан был одним из районов, который был освобожден почти через неделю после его захвата талибами. "Во время своего пребывания в уездном центре талибы подожгли здания университета и недавно построенное правительственные объекты", - отмечается в сообщении.

Между тем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил в воскресенье, что за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами убито 136 талибов, 81 ранен. Интенсивные боевые действия в течение 24 часов проходили в провинциях Кунар, Нангархар, Логар, Пактия, Кандагар, Забул, Джаузджан, Сари-Пуль, Балх, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа.