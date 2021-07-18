События

15:46 18.07.2021

Правительственные силы Афганистана отбили у талибов еще один уезд к северу от Кабула

2 мин читать
Правительственные силы Афганистана отбили у талибов еще один уезд к северу от Кабула

Уезд Сурки Парса провинции Парван, что в 70 км к северу от Кабула, полностью очищен от боевиков движения "Талибан", сообщает в воскресенье Национальное телевидение Афганистана.

Накануне пресс-центр министерства внутренних дел Афганистана сообщал о возвращении под контроль правительства уезда Шекх Али в этой провинции.

Днем ранее правительственные подразделения выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиян.

"Правительственные силы в ходе контртеррористической операции в пятницу один за другим освободили от боевиков движения "Талибан" два уезда на территории провинции Бамиян в центральном Афганистане", - сообщала пресс-служба главы региона.

Позже в воскресенье стало известно, что правительственные силы восстановили контроль над уездным центром Малистан провинции Газни в центральном Афганистане.

"Объединенные силы безопасности и обороны и отряды ополчения сегодня очистили уезд Малистан от террористов-талибов. Боевики покинули этот район, понеся потери", - сообщил пресс-центр министерства внутренних дел.

Отмечается, что уезд Малистан был одним из районов, который был освобожден почти через неделю после его захвата талибами. "Во время своего пребывания в уездном центре талибы подожгли здания университета и недавно построенное правительственные объекты", - отмечается в сообщении.

Между тем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил в воскресенье, что за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами убито 136 талибов, 81 ранен. Интенсивные боевые действия в течение 24 часов проходили в провинциях Кунар, Нангархар, Логар, Пактия, Кандагар, Забул, Джаузджан, Сари-Пуль, Балх, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа.

Теги: #афганистан #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 16.07.2021
НАТО завершила миссию в Афганистане - СМИ

НАТО завершила миссию в Афганистане - СМИ

18:13 11.07.2021
МИД Туркменистана опровергает сообщения о стягивании военной техники к границе с Афганистаном

МИД Туркменистана опровергает сообщения о стягивании военной техники к границе с Афганистаном

16:41 11.07.2021
В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

15:22 11.07.2021
Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

19:55 10.07.2021
Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

16:38 10.07.2021
Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - Госдеп

Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - Госдеп

18:55 09.07.2021
ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

05:27 09.07.2021
Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан "еще одно поколение" военных США

00:26 09.07.2021
Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

Байден призвал соседей Афганистана помогать афганцам мирно решить конфликт

20:48 08.07.2021
США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

США отправят в Уругвай и Афганистан несколько миллионов доз вакцин против COVID-19 - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На границе с РФ в Сумской области ночью напали на украинских пограничников – Госпогранслужба

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

В Украине за сутки зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с РФ в Сумской области ночью напали на украинских пограничников – Госпогранслужба

В Киеве к вечеру ожидаются гроза, град и шквалы

Британский премьер и министр финансов помещены под медицинское наблюдение после контакта с заразившимся COVID-19 главой минздрава

В Киеве за сутки 43 человека заболели Covid-19, один умер, 61 выздоровел - мэр

В начале недели в Украину с запада придут дожди и прохлада

Из-за непогоды обесточены 101 населенный пункт в 3 областях Украины

Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

В Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna

Вследствие урагана под Киевом погибли два человека

В Украине за сутки вакцинировано более 50 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА