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11:01 18.07.2021

Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

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Прививка вакциной Moderna позволят получить международный сертификат о вакцинации

После полного курса прививки вакциной Moderna по ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса прививки по ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", - написал Ляшко на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

По словам министра, до среды планируется развести вакцину во все области.

"Развозка в регионы начнем уже сегодня, среду вакцина будет в каждой области", - добавил он.

Как сообщалось, в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса Covid-19, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX.

Теги: #ляшко #сертификат #украина #moderna
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