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23:47 16.07.2021

Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

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Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

Число погибших в результате сильных наводнений в Германии возросло до 106 человек, сообщает в пятницу немецкий информационный портал Tagesschau.

Финансовое управление земли Северный Рейн-Вестфалия уже приняло постановление об оказании помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий.

"Благодаря мерам, предусмотренным указом о стихийных бедствиях, мы сможем быстро и без лишней бюрократии оказать помощь там, где она срочно необходима. Незамедлительная поддержка пострадавших граждан является нашим главным приоритетом", - приводит издание слова министра финансов этой федеральной земли Луца Линенкэмпера.

В субботу округ Рейн-Эрфт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), который особенно сильно пострадал от непогоды, намерен посетить федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он хочет лично пообщаться со спасателями, которые работают на месте бедствия.

В Германии 102 тыс. человек из-за наводнения остаются без электричества, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Франция со своей стороны выразила готовность оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды в Германии.

"Спасибо. Еще раз спасибо. Со мной только что говорила моя французская коллега (министр Вооружённых сил Франции) Флоранс Парли и предложила помощь французских военных. Жизненно важная сплоченность во время бедствий", - написала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в "твиттере".

В результате обильных и продолжительных дождей на запад Германии обрушились наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии.

Теги: #франция #непогода #германия
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