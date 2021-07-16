Зеленский подписал закон, обеспечивающий независимость Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" №1556-IX, который Верховная Рада приняла 17 июня.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, документ внедряет действенный механизм назначения и увольнения членов Нацсовета, поскольку предыдущая процедура не обеспечивала принцип независимости деятельности государственного регулятора.

Для более прозрачного назначении членов Нацсовета президент может создать конкурсную комиссию для проведения отбора кандидатов по своей квоте и назначить их своим указом. Также изменяется порядок и увеличивается с двух до шести месяцев срок, в течение которого Верховная Рада назначает членов Нацсовета по своей квоте.

Кроме того, документ уточняет требования о статусе членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, в частности относительно срока проживания в Украине, квалификации, владение государственным языком. Также расширяется перечень обстоятельств, которые делают невозможным назначение лица членом Нацсовета. В законе также определяются вопросы обеспечения и организации работы Нацсовета, оплаты труда ее членов и досрочного прекращения их полномочий.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования.