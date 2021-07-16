В Киеве прокуратура провела следственные действия на строительстве Подольского моста, правоохранителям препятствовали подрядчики – СМИ

Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно с полицией и экспертами в пятницу провели осмотр строительства Подольского моста в столице на основании постановления суда, принятого в конце июня, однако правоохранителям препятствовали подрядчики, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Речь идет об уголовном производстве, открытом в марте 2021 году по факту присвоения должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и привлеченными подрядными организациями государственных средств, выделенных на строительство Подольского моста. В рамках следствия назначен ряд судебных экспертиз для установления размера убытков.

"Представители подрядной организации в течение нескольких часов препятствовали проведению следственного действия, не допуская к объекту, несмотря на предъявленное постановление суда", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или преступной группой).

Как сообщалось, сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в г.Киеве по процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев". Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода на сумму 9 млн грн.

Согласно материалам следствия, одно из обществ, осуществляя деятельность по строительству Подольского мостового перехода, по заказу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев", отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности.

Подольский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить правобережную (Подол), Труханов остров и левобережную (Троещину и Воскресенский массив) части Киева. Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена (перспективная Подольско-Воскресенская линия). На строительство Подольского мостового перехода предусмотрено в 2021 году 716,8 млн грн из спецфонда бюджета Киева, причем лишь 156 млн грн это средства местного бюджета, а 560 млн грн – субвенция. На январь 2021 проект выполнен на 82% (общая смета – 11,3 млрд грн). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.