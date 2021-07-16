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19:04 16.07.2021

До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

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До 7 сентября будет подготовлен проект системы мониторинга потенциальных олигархов – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и СНБО поручили органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга олигархов.

"Президент, СНБО поручили Аппарату СНБО, членам СНБО, Антимонопольному комитету, СБУ, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга в отношении тех лиц, которых мы с вами привыкли называть олигархами", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в Киеве в пятницу.

По словам Данилова, "система мониторинга будет понятной, и все поймут, для чего она будет работать".

Он также добавил, что к 7 сентября общественности будет представлен проект системы мониторинга, работа над которой уже идет.

"В Аппарате СНБО работа по разработке системы мониторинга продолжалась на протяжении определенного времени. Сейчас будут подключены органы исполнительной власти, СБУ, разведывательные органы. Это будет общая система мониторинга … Мы будем делать матрицу, по которой будут проходить лица, под кем понимают олигархов", - сказал Данилов.

Теги: #снбо #мониторинг #олигархи #украина
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