НИ КОЛОМОЙСКОГО, НИ ДЕРКАЧА, НИ ДУБИНСКОГО НЕТ В СПИСКЕ 9 ЛИЦ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СНБО ВВЕЛО САНКЦИИ - ДАНИЛОВ
НИ КОЛОМОЙСКОГО, НИ ДЕРКАЧА, НИ ДУБИНСКОГО НЕТ В СПИСКЕ 9 ЛИЦ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СНБО ВВЕЛО САНКЦИИ - ДАНИЛОВ
НИ КОЛОМОЙСКОГО, НИ ДЕРКАЧА, НИ ДУБИНСКОГО НЕТ В СПИСКЕ 9 ЛИЦ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СНБО ВВЕЛО САНКЦИИ - ДАНИЛОВ
Премьер Беларуси рассчитывает, что поддержка РФ полностью перекроет возможные последствия санкций Запада
Зеленский назначил более 3 млн. грн. грантов молодым деятелям в области кинематографии – пресс-служба президента
Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска "Северного потока – 2" - Никифоров
"ДТЭК Энерго" вынужденно выводит блоки ТЭС в аварийные ремонты для подготовки к отопительному сезону
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины