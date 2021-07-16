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15:21 16.07.2021

Экс-глава "Укрзализныци" Жмак через суд требует восстановления в должности и 17 млн грн за моральный ущерб

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Экс-глава "Укрзализныци" Жмак через суд требует восстановления в должности и 17 млн грн за моральный ущерб

Экс-глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак через суд требует признать незаконным приказ компании о прекращении с ним трудового договора (контракта), сообщается в материалах судебного производства №2/761/9699/2021, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, Жмак просит восстановить его на должности главы правления компании, взыскать с УЗ средний заработок за все время вынужденного прогула (с даты увольнения до дня восстановления в должности), а также взыскать с компании моральный ущерб в связи с незаконным увольнением в размере 16,9 млн грн.

Проведение подготовительного заседания в Шевченковском районном суде Киева запланировано на 16 июля.

Как сообщалось, Кабинет министров уволил главу правления компании Жмака по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" 17 марта 2021 года.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.

Кабинет министров 26 августа 2020 года утвердил кандидатуру занимавшего пост главы набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака председателем правления АО "Укрзализныця". 12 августа того же года набсовет компании поддержал его кандидатуру.

Теги: #жмак #укрзализныця #суд
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