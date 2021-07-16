Монастырский обещает дать оценку качеству работы правоохранительной системы после рассмотрения "дела Шеремета" в суде

После рассмотрения ряда резонансных производств в суде, в частности "дела Шеремета", будет дана оценка качества работы правоохранительной системы, заявил претендент на должность министра внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Касательно резонансных производств, в частности по делу Шеремета. Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов. И после этого уже будут сделаны необходимые выводы о работе и качестве правоохранительной системы", - сказал Монастырский с трибуны парламента, отвечая на вопросы депутатов на заседании Верховной Рады в пятницу.