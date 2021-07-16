События

08:32 16.07.2021

Денисова призывает ООН и ОБСЕ к усилению давления на Россию

1 мин читать
Денисова призывает ООН и ОБСЕ к усилению давления на Россию

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает международные миссии, в частности ООН и ОБСЕ, к усилению давления на Россию для обеспечения прав украинских граждан на защиту и справедливый суд во временно аннексированном Крыму.

"Призываю международные мониторинговые миссии, в частности мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ усиливать давление на РФ для обеспечения прав наших граждан на защиту и справедливый суд, гарантированные 6 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, прав на судопроизводство на родном языке и доступа ко всем материалам производства", - сказано в сообщении в телеграм-канале Денисовой.

Омбудсмен отметила, что Судакский суд во временно аннексированном Крыму начинает рассмотрение дела главы Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова. Его обвиняют в хранении дома старинных артефактов крымскотатарского народа и антикварного вооружения по ч 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов).

"Военный апелляционный суд Власиха Московской области будет рассматривать апелляционную жалобу защитников наших граждан в "Симферопольском деле Акима Бекирова, Сейтвели Сейтабдиева, Рустема Сейтхалилова, Руслана Сулейманова, Асана Яникова" на продление ареста", - говорится в сообщении.

Теги: #крым #обсе #украина #денисова #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:47 16.07.2021
Порошенко: еще одним шагом к независимости Украины стало принятие Радой декларации о государственном суверенитете

Порошенко: еще одним шагом к независимости Украины стало принятие Радой декларации о государственном суверенитете

08:15 16.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 737 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 616 человек, 17 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 737 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 616 человек, 17 летальных случаев

07:49 16.07.2021
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима тишины, ранены шесть бойцов ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима тишины, ранены шесть бойцов ВСУ

04:41 16.07.2021
Пожар на частном складе древесины в Харькове ликвидирован

Пожар на частном складе древесины в Харькове ликвидирован

03:36 16.07.2021
Украина и Польша обсудили перспективы развития двухстороннего сотрудничества

Украина и Польша обсудили перспективы развития двухстороннего сотрудничества

00:46 16.07.2021
США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы

США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы

00:30 16.07.2021
В Хмельницкой области в результате взрыва, вероятно, гранаты пострадали шесть человек и ребенок

В Хмельницкой области в результате взрыва, вероятно, гранаты пострадали шесть человек и ребенок

00:10 16.07.2021
Зеленский отправит в Конго 40 украинских миротворцев

Зеленский отправит в Конго 40 украинских миротворцев

22:19 15.07.2021
Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем

Геращенко считает некорректным до момента назначения нового министра МВД обсуждать вопросы с его заместителем

22:10 15.07.2021
Зеленский предлагал Авакову подать в отставку - Антон Геращенко

Зеленский предлагал Авакову подать в отставку - Антон Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 737 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 616 человек, 17 летальных случаев

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима тишины, ранены шесть бойцов ВСУ

"Северный проект 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину - Меркель

В Хмельницкой области в результате взрыва, вероятно, гранаты пострадали шесть человек и ребенок

Зеленский отправит в Конго 40 украинских миротворцев

ПОСЛЕДНЕЕ

И. о. временного поверенного в делах США во время визита в район ООС заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

В Украине стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения госязыком

Не менее 70 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

С начала недели в Украине утонул 51 человек, из которых 19 за последние сутки – ГСЧС

Вакцинация от COVID-19 детей до 12 лет в США может быть разрешена этой зимой

"Северный проект 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину - Меркель

До 117 возросло число погибших в беспорядках в ЮАР

Геращенко заверил, что МВД работает в естественном режиме, несмотря на отставку Авакова

Российские наемники обстреляли пгт Нью-Йорк на Донбассе, поврежден дом и крыша гаража – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА