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00:46 16.07.2021

США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы

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США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы

США и Германия продолжат поддерживать территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, заявил президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений", - сказал он.

При этом Байден отметил важность продолжения реформ в Украине.

По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".

Теги: #позиция #сша #украина #германия
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