США и ФРГ продолжат поддержку Украины, но Киеву необходимы реформы
США и Германия продолжат поддерживать территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины, заявил президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы продолжим выступать в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических стремлений", - сказал он.
При этом Байден отметил важность продолжения реформ в Украине.
По его словам, Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России".