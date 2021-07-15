Геращенко заверил, что МВД работает в естественном режиме, несмотря на отставку Авакова

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверил, что Министерство продолжает работать в естественном режиме, несмотря на отставку Арсена Авакова.

"Как вы видите, я на своем посту в кабинете занимаюсь подготовкой завтрашнего представления министра внутренних дел Дениса Монастырского после голосования в Верховной Раде", - сказал Геращенко в вечернем эфире программы "Народ проти" с Натальей Влащенко в четверг.

Он отметил, что министерство работает в естественном порядке. "Это огромный механизм, в котором работает 350 тыс. украинских граждан. Полицейские несут дежурство на улицах, спасатели готовы прийти на помощь. Хочу заверить: все абсолютно спокойно и стабильно", - резюмировал Герщенко.