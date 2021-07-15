События

17:56 15.07.2021

Умер Петр Мамонов

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Умер Петр Мамонов

Артист и музыкант Петр Мамонов скончался от коронавируса, сообщила "Интерфаксу" (Interfax.ru) его жена Ольга Мамонова.

"Петр Николаевич умер", - сказала Мамонова.

Она уточнила, что время и место прощания, отпевания и похорон артиста станет известно позднее.

О госпитализации артиста с коронавирусом стало известно 1 июля. Как сообщила супруга Мамонова, он был госпитализирован в тяжелом состоянии 27 июня. В течение 15 суток он находился в искусственной коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Как актер известен по работам в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.

Теги: #мамонов #смерть
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