Комитет Рады рассмотрит назначение Монастырского главой МВД 16 июля

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на котором планируют рассмотреть представление премьер-министра о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины, состоится в 9:30 пятницы, 16 июля, сообщил первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук (фракция "Голос").

"Могу подтвердить, что Верховная Рада получила представление премьер-министра о назначении Монастырского Дениса Анатольевича министром внутренних дел, оно расписано и уже получено комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. В связи с этим назначено заседание комитета - завтра (16 июля - ИФ) в 9:30 в здании комитетов", - сказал Осадчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Парламентарий прогнозирует, что по результатам рассмотрения представления комитет может принять решение около 9:45 в пятницу.

Также, по словам Осадчука, ожидается, что "нужное количество голосов, чтобы поддержать представление, в комитете точно будет". Всего в состав правоохранительного комитета входит 25 депутатов, а, согласно Регламенту ВР, для принятия решения необходимо как минимум 13 голосов.

Кроме того, на вопрос о настроениях в комитете по поводу возможных кандидатур на пост его руководителя, Осадчук ответил: "В этом парламенте настроения комитета, как правило, никого не волнуют - все вопросы решаются на Банковой. Пока решения нет". "Мы продлили работу комитета до 7 сентября, то есть мы не идём в формальный отпуск, поэтому, так понимаю, до этого времени мне придется исполнять обязанности главы комитета, поскольку Верховная Рада уже не успеет назначить нового руководителя. Хотя, думаю, "Слуги народа" определятся раньше, и понятно, что они не отдадут оппозиции руководство в таком комитете", - добавил он.

Как сообщалось, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об увольнении с должности, которое Верховная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя Министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.