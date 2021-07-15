Нобелевского лауреата Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за якобы бомбы в ее вещах

Нобелевского лауреата, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за сообщения о бомбе в её вещах.

Алексиевич вечером 14 июля должна была вылететь из Берлина во Вроцлав на встречу с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук. "Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что её задержали в аэропорту Берлина, потому что в её вещах якобы была бомба", - сообщается на странице фонда Токарчук в Facebook в четверг.

Вещи Алексиевич досмотрели и не нашли ничего опасного. Однако на самолет писательница опоздала. Во Вроцлав она добиралась на машине.

Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена писательнице "за полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

В Беларуси после 9 августа 2020 года начались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итогов выборов, сочтя их сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

В состав коордсовета вошла и Алексиевич. В сентябре 2020 года она уехала из Беларуси в Германию.