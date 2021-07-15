События

15:47 15.07.2021

Экс-директор НИИ сахарной промышленности уведомлен о подозрении из-за уничтожения бомбоубежища в центре Киева

1 мин читать
Экс-директор НИИ сахарной промышленности уведомлен о подозрении из-за уничтожения бомбоубежища в центре Киева

Бывший директор Государственного научного учреждения "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности" уведомлен о подозрении в служебной халатности, которая привела к уничтожению бомбоубежища на ул.Лютеранской в центре Киева.

"Вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором учреждения по сохранению имущества, находящегося на балансе этой организации, в течение 2015-16 годов в результате строительства, организованного частным обществом, уничтожено защитное сооружение (бомбоубежище) по ул.Лютеранской, которое согласно сведениям номерного учета хранилищ I-IV классов города Киева отнесено к III классу", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Вследствие уничтожения бомбоубежища нарушена система гражданской защиты населения столицы и государству нанесен ущерб в размере 2,3 млн грн.

Действия экс-директора НИИ классифицированы по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нии #халатность #бомбоубежище #директор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:17 01.07.2021
hromadske возглавила экс-руководитель УКФ Юлия Федив

hromadske возглавила экс-руководитель УКФ Юлия Федив

10:14 01.07.2021
Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"

Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"

12:01 30.06.2021
Директором "Укрспецсвязи" стал глава департамента цифровой трансформации Госспецсвязи Ковтун

Директором "Укрспецсвязи" стал глава департамента цифровой трансформации Госспецсвязи Ковтун

09:36 09.06.2021
Нацполиция сообщила директору предприятия на Николаевщине о подозрении в даче взятки руководителю НААН

Нацполиция сообщила директору предприятия на Николаевщине о подозрении в даче взятки руководителю НААН

12:18 04.06.2021
Из-за халатности 6 сотрудников Слобожанской таможни госбюджет недополучил больше 17 млн.грн – ГБР

Из-за халатности 6 сотрудников Слобожанской таможни госбюджет недополучил больше 17 млн.грн – ГБР

09:11 14.05.2021
"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

04:05 04.02.2021
Байден выдвинул на пост директора ЦРУ бывшего посла США в России

Байден выдвинул на пост директора ЦРУ бывшего посла США в России

03:41 28.01.2021
Гендиректору частного предприятия на Волыни сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом

Гендиректору частного предприятия на Волыни сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом

12:33 19.01.2021
Мининфраструктуры отстранило и.о. директора ГП "ОМТП" на время проверки

Мининфраструктуры отстранило и.о. директора ГП "ОМТП" на время проверки

06:06 06.01.2021
На Харьковщине стоимость реконструкции системы водоснабжения завысили на 530 тыс.грн, экс-сельский голова подозревается в халатности

На Харьковщине стоимость реконструкции системы водоснабжения завысили на 530 тыс.грн, экс-сельский голова подозревается в халатности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд

Рада поддержала отставку Авакова

Вице-президент Еврокомиссии: положительное решение об открытии ЕС границы для Украины - это вопрос дней

В Украине за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 589 человек, 20 летальных случаев

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Рады рассмотрит назначение Монастырского главой МВД 16 июля

Нобелевского лауреата Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за якобы бомбы в ее вещах

"УДАР Виталия Кличко" призывает провести перерасчет пенсий бывшим военным вместо временных надбавок

Венгрия включила железную дорогу в транзитные маршруты для украинцев - Кулеба

Пресс-секретарь Разумкова подтвердила: в Раду поступило представление Шмыгаля о назначении Монастырского главой МВД

В Украине впервые с 25 апреля увеличилось количество болеющих Covid-19

Ночь на 15 июля в Киеве стала самой теплой с 1881 года

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Север"

Больше всего харьковчан готовы проголосовать на выборах мэра за Терехова, у Добкина, Светличной и Мураева - больше 10% поддержки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА