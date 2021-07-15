Экс-директор НИИ сахарной промышленности уведомлен о подозрении из-за уничтожения бомбоубежища в центре Киева

Бывший директор Государственного научного учреждения "Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности" уведомлен о подозрении в служебной халатности, которая привела к уничтожению бомбоубежища на ул.Лютеранской в центре Киева.

"Вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором учреждения по сохранению имущества, находящегося на балансе этой организации, в течение 2015-16 годов в результате строительства, организованного частным обществом, уничтожено защитное сооружение (бомбоубежище) по ул.Лютеранской, которое согласно сведениям номерного учета хранилищ I-IV классов города Киева отнесено к III классу", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Вследствие уничтожения бомбоубежища нарушена система гражданской защиты населения столицы и государству нанесен ущерб в размере 2,3 млн грн.

Действия экс-директора НИИ классифицированы по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.