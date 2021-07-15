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09:50 15.07.2021

Более 1 млн вакцинаций провели с начала июля – Ляшко

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Более 1 млн вакцинаций провели с начала июля – Ляшко

В Украине с начала июля провели уже более 1 млн вакцинаций, продолжают наращивать темпы, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, более 1,515 млн и 408,975 тыс. прививок соответственно. А за 14 дней июля уже сделано более 1,004 млн прививок", - написал он в Facebook.

По словам министра, за пять месяцев вакцинальной кампании удалось достичь таких результатов:

- с начала кампании полностью вакцинировано более половины медработников, работников системы общественного здоровья и других учреждений здравоохранения Украины;

- за время первого этапа двумя дозами вакцинировали более половины работников, жителей интернатных заведений, домов престарелых;

- из третьего этапа вакцинальной кампании две дозы получили более трети работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также почти половина работников сферы образования;

- треть всех проведенных прививок введено людям старше 60 лет;

- вакцинировано более 253 тыс. человек с хроническими заболеваниями (в возрасте 18-59 лет).

Ляшко также отметил, что Украина готовится к открытию пятого этапа вакцинации.

Теги: #вакцинация #июль
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