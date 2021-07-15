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09:42 15.07.2021

Регистрация на экзамен по владению госязыком стартует 16 июля, первый экзамен 19 июля – глава Нацкомиссии Демская

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Регистрация на экзамен по владению госязыком стартует 16 июля, первый экзамен 19 июля – глава Нацкомиссии Демская

Регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком начинается с 16 июля, а первый экзамен состоится 19 июля, сообщила глава Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка Орыся Демская.

"Регистрация стартует 16 июля в 00:01 часов, а сам экзамен начнется 19 июля в 9:30. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на различные должности", - сказала Демская в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, первые недели будут показательными с точки зрения количества заявок, кандидатов, экзаменаторов и локаций.

"Мы сделаем анализ процесса экзаменирования, работы системы и экзаменаторов. Если количество претендентов будет значительным, то мы сохраним частотность проведения сессий на ежедневной основе на более длительный период. Если мы увидим, что количество претендентов будет меньше, чем мы сейчас ожидаем, то будем регулировать количество дней в неделю, когда будут проходить сессии в зависимости от запроса", - добавила она.

Демская напомнила, что закон регламентирует, что для проверки работ и установления уровня владения государственным языком у аппарата Комиссии и самой Комиссии есть 15 календарных дней. "Это означает, что дольше точно нельзя, но быстрее можно. Поэтому я думаю, что первые сертификаты мы выдадим как можно быстрее", - спрогнозировала глава Нацкомиссии.

Демская также сообщила о планах ведомства, чтобы площадки для прохождения экзаменов были как минимум в каждом областном центре. "Далее будем смотреть, каким будет запрос. Если в регионе будет необходимость увеличить количество экзаменационных площадок, то будем обустраивать их в районных центрах. Главное, чтобы локации были эффективны, и количество затраченных усилий и количество проведенных сессий экзаменов были паритетными", - сказала она.

По ее словам, экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве и Рубежном Луганской области.

Глава Нацкомиссии также уточнила, что зарегистрироваться и сдать такой экзамен могут все желающие, а не только круг лиц, который обязан это делать согласно закону.

В то же время Демская заявила, что система экзаменирования на уровень владения госязыком рассчитана максимум на 900 человек в день.

Согласно информации Нацкомиссии по стандартам госязыка, экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть им и применять его при исполнении служебных обязанностей, будет состоять из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовых задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (одно задание открытого типа), "Речь" (два задания открытого типа). Все четыре части экзамена равновесные, результат за каждую составит 25% от общего количества баллов. Ориентировочное время прохождения экзамена составляет 120 минут.

По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком первой или второй степени, который действует бессрочно. С целью получения государственного сертификата впервые или при повышении определенного уровня владения госязыком лицо может повторно сдавать экзамен неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца.

Для граждан Украины экзамен на определение уровня владения языком является бесплатным, а для лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины, размер оплаты за сдачу экзамена составляет 492 гривни.

Зарегистрироваться для сдачи экзамена на уровень владения госязыком можно будет на портале: https://exam.mova.gov.ua/.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Нацкомиссией по стандартам госязыка, который необходим для получения гражданства Украины, а также для претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

Теги: #госязык #экзамен #демская
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