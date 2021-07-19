Во время первой экзаменационной сессии на уровень владения госязыком произошел технический сбой - Нацкомиссия

Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщает, что во время первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком произошел технический сбой.

"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменирования произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Нацкомиссии обращают внимание, что сложившаяся ситуация не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий.

Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Нацкомиссией по стандартам госязыка, который необходим для получения гражданства Украины, а также для претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

16 июля в Украине стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком, сами экзамены стартовали 19 июля 2021 года.

Экзамен по определению уровня владения госязыком для лиц, которые обязаны владеть им и применять его при исполнении служебных обязанностей, будет состоять из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовых задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (одно задание открытого типа), "Речь" (два задания открытого типа). По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком, который действует бессрочно. Экзамен можно пересдавать неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца.