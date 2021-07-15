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06:45 15.07.2021

Снижение из-за COVID-19 числа плановых вакцинаций детей привело к вспышкам предотвратимых заболеваний - ВОЗ

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Снижение из-за COVID-19 числа плановых вакцинаций детей привело к вспышкам предотвратимых заболеваний - ВОЗ

Из-за пандемии коронавируса почти 23 млн детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний, сообщили в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному снижению уровня вакцинации детей, что отбросило нас более чем на десятилетие назад", - заявила на брифинге руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен.

По словам руководителя отдела иммунизации ЮНИСЕФ Ефрема Леманго, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой" - тех, кто не прошел ни одну вакцинацию. Их число выросло в прошлом году до 17,1 млн с 13,6 млн в 2019 году. По его словам, многие из них живут в охваченных войной странах или в трущобах.

По данным ВОЗ, корь может приводить к летальному исходу при заболеваниях детей в возрасте до пяти лет, а полиомиелит - искалечить детей на всю оставшуюся жизнь. Это в первую очередь относится к африканским и азиатским странам со слабыми системами здравоохранения.

В Индии, Нигерии и еще восьми странах мира не привитыми совсем или не полностью вакцинированными от дифтерии, столбняка и коклюша остались в прошлом году 22,7 млн детей. Вспышки кори были зарегистрированы в "горячих точках": Афганистане, Мали, Сомали и Йемене, отметили ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Теги: #дети #вакцинация #мир
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