В Черниговской области поезд сбил человека, движение через станцию "Колычевка" остановлено

В Черниговской области поезд сообщением "Чернигов - Ивано-Франковск" сбил человека, движение поездов через станцию "Колычевка" остановлено, сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением "Чернигов - Ивано-Франковск" сбил человека. На месте сейчас работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, бросившись под поезд", - говорится в сообщении.

До окончания проведения следственных действий на месте происшествия движение поездов на этом участке приостановлено.