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15:44 14.07.2021

КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

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КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

"Только что Конституционный суд принял решение, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказали в суде, отметив, что полный текст решения будет опубликован на сайте суда в четверг.

В повестке дня пленарных заседаний Большой палаты Конституционного суда, ежедневно, начиная с понедельника, значилось рассмотрение в закрытом режиме конституционного представления 51 народного депутата относительно соответствия Конституции закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

 

Теги: #украинский_язык #закон #кс
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