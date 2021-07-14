На Киевщине будут судить группировку, занимавшуюся разбоем, бандитизмом и угоном автомобилей

Правоохранители Киевской области передали в суд обвинительный акт в отношении пяти членов преступной группировки, совершавшей нападения на жителей Бучанского района, в ходе которых злоумышленники с помощью раскаленных утюгов заставляли потерпевших отдавать им ценности и похищали транспортные средства.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в конце декабря деятельность организованной преступной группировки ликвидировали оперативники управления уголовного розыска и сотрудники следственного управления полиции Киевщины совместно со спецназовцами под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

"Установлено, что группировку организовал 31-летний киевлянин, который уже был осужден за совершение кражи и грабежа. В состав преступной банды входили 4 жителя города Ирпень. Некоторые из участников организованной банды ранее участвовали в рейдерских захватах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правоохранители провели по месту жительства злоумышленников санкционированные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе вещи принадлежащие потерпевшим, балаклавы, устройства радиосвязи, пистолеты, ружья и патроны различного калибра.

"Кроме того, правоохранители изъяли наркотические вещества. Также полицейские изъяли микроавтобус марки "Мercedes", на котором передвигались злоумышленники", - сообщают правоохранители.

Уточняется, что фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленникам грозит заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - резюмируют в полиции.