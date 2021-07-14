На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области во вторник, 12 июля, лабораторно подтвердились 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Херсонской областной госадминистрации.

"За последние сутки проведено 516 ПЦР-исследований, 205 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 346 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 25 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении в Фейсбук.

В ОГА отметили, что состояние больных удовлетворительное, 21 человек находится на самоизоляции под ежедневным присмотром врачей. В медицинские учреждения госпитализированы 4 человека.

Кроме того, одна женщина 68 лет умерла, а 29 человек выздоровели.

В ОГА добавили, что сейчас в области 35 949 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус, 34 429 людей выздоровели, 340 человека инфицированы COVID-19, 1180 человек умерли.