Депутаты "Европейской солидарности" обвинили действующую власть в системном преследовании защитников Украины

Суд на боевым генералом Игорем Павловским является атакой, проводимой действующей властью в рамках системного преследования защитников Украины, заявил Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Михаил Забродский во время акции протеста под зданием Офиса президента в поддержку Павловского во вторник.

"С первого дня еще кто-то пытался понять логику обвинения, затем все стало понятно. Вы думаете это дело о десантных катерах? Речь не об узлах и скорости, не о водоизмещении, а речь о том, что тот, кого назначили, должен сесть за решетку. И этому был подчинен весь процесс. Отрабатывался четкий заказ власти... Для чего все это делается? Первая и главная цель- это приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель - дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014 году не побоялся брать на себя ответственность", - цитирует Забродского пресс-служба "Евросолидарности".

Нардеп отметил, что в 2014 году в Украине было очень много проблем, которые решали люди, против которых сегодня и ведется систематическое преследование.

"У нас было много проблем, не хватало многого, а главное - не хватало того, кто способен принимать решения. И эта страна должны быть благодарна Богу, что такие люди нашлись. И сейчас эта кампания, развернутая, направлена против них. Это нацелено против всех тех, кто тогда не побоялся", - подчеркнул Забродский.

Его коллеги по фракции София Федина, Ростислав Павленко и Михаил Бондарь, а также ветеран АТО Маруся Зверобий и активист Виталий Гайдукевич поддержали мнение, что суд над Павловским является политическим преследованием.

"Банковая использует судей, использует неквалифицированных прокуроров, использует неквалифицированных судей для фабрикации политического давления. Это очень маркерная история, потому что посмотри на кого давят и поймешь, кто является врагом Зеленского, кого он боится. Они решили попробовать проверить: как будут реагировать, когда будут сфабрикованы политические дела против бывших чиновников министерства обороны. Я предполагаю, что Павловский является только первым человеком, на ком они тренируются", - заявил по этому поводу Гайдукевич.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Меру пресечения фигурантам дела избирает Печерский районный суд.

Как сообщили в ГБР, бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн грн.