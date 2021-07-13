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19:58 13.07.2021

Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

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Рада в четверг может поддержать отставку Авакова с поста главы МВД и назначение Монастырского на эту должность - нардеп Кравчук

Верховная Рада в четверг может поддержать и отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, и назначение на этот пост главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Фракция решила, что в четверг утром будет голосование за отставку Арсена Авакова, а после перерыва в работе пленарного заседания (после 12:30) - за назначение Дениса Монастырского", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем она добавила, что других кадровых вопросов фракция во вторник вечером не рассматривала.

Теги: #голосование #рада #аваков
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