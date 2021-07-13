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19:33 13.07.2021

Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа" в Раду

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Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа" в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание депутатской фракции "Слуга народа", которое проходит во вторник в здании Верховной Рады.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании фракции должны рассмотреть вопрос об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Позже народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук предположила, что заявление об отставке Авакову мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: #президент #заседание
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