Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа" в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание депутатской фракции "Слуга народа", которое проходит во вторник в здании Верховной Рады.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании фракции должны рассмотреть вопрос об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Позже народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук предположила, что заявление об отставке Авакову мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.