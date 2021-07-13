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19:02 13.07.2021

Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с Аваковым

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Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с Аваковым

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, который ранее написал заявлении об уходе с должности.

"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым…Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему свое время и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза", - написал Шкиряк на своей странице в фейсбуке во вторник.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Позже народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук предположила, что заявление об отставке Авакову мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: #отставка #мвд #советник
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