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15:42 13.07.2021

Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

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Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что русский язык не является собственностью Российской Федерации.

"Помните, сколько было злоупотреблений, их поднимала Россия, о том, что, если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же", - заявил Зеленский, общаясь с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

Он отметил, что "Украина находится в сложной ситуации, поскольку напряжение может вызвать что-либо связанное с Россией или с русским языком".

"Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России", - добавил Зеленский.

По его словам, использование украинского языка в качестве единственного государственного закреплено на законодательном уровне, "поэтому не следует поднимать языковой вопрос". "Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык", - сказал Зеленский.

 

Теги: #украина_30 #зеленский #язык
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