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20:52 12.07.2021

Зеленский рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе

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Зеленский рассчитывает на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь США в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и деоккупации временно оккупированных территорий Украины в рамках Нормандского формата.

"Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Если участники Нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате - это уже вопрос переговоров и с Меркель. Я также буду на встрече с президентом США Джо Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", - заявил Зеленский на совместном брифинге с Меркель в Германии в преддверии их переговоров тет-а-тет.

Теги: #сша #нормандський_формат
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